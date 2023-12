‘President Santokhi sluit 2023 met dankbaarheid af’

Op vrijdag 29 december 2023, heeft president Chandrikapersad Santokhi samen met diverse overheidsfunctionarissen, notabelen, genodigden en het personeel van het Kabinet van de President het jaar 2023 feestelijk en vol dankbaarheid afgesloten.

President Santokhi richtte zich in zijn toespraak vooral op de geleverde prestaties door de regering in het algemeen en het personeel van het Kabinet van de President in het bijzonder. Het staatshoofd gaf aan dat elk jaar nieuwe kansen biedt en mogelijkheden voor groei en ontwikkeling met zich meebrengt.

“Als natie en als volk hebben wij standvastig gestaan te midden van moeilijkheden. Samen hebben we obstakels overwonnen en hebben we laten zien wat we kunnen bereiken, als we verenigd zijn. “Als Sranan pipel mogen wij trots zijn op de mijlpalen die er reeds zijn bereikt,” gaf het staatshoofd aan.

President Santokhi gaf aan dat de inflatie duidelijk omlaaggaat en dat de koers de afgelopen dagen een dalende trend vertoont. “Wij hebben het samen gepresteerd.” “Wij zijn samen in staat om ons land uit deze malaise te halen.”

Het staatshoofd bracht verder in herinnering dat de regering heeft besloten dat ingaande 1 januari 2023 de belastingvrije som wordt verhoogd naar SRD 9400. De belastingschijven worden verruimd met belastingvoordelen voor de werkende klasse. Hierdoor gaat de koopkracht van de gehele samenleving flink vooruit. In mei 2023 is deze regering gestart met een tweede helft en dat hebben we met z’n allen tot nog toe goed gespeeld, want er zijn een hoop resultaten geboekt en dus doelpunten gescoord. In de komende periode gaat de regering door met het investeren in de lokale economie en het stimuleren van productie in ons land. In 2024, zullen wij positief doorzetten met het uitgezette beleid en visie om Suriname duurzaam te ontwikkelen.

Alleen samen met elkaar kunnen wij zorgen voor duurzame groei en ontwikkeling. Laten wij elkaar bemoedigen en aanmoedigen om het beter te doen. President Santokhi sprak dank uit aan allen die hun bijdrage hebben geleverd voor een mooi 2023.

“Gezamenlijk kijken wij ernaar uit om te werken aan een duurzaam, stabiel en gezond land. Een Suriname, waar wij allen in harmonie leven met elkaar en samenwerken, aan ons welzijn en welvaart,” gaf de president aan. Tot slot wenste President Santokhi de aanwezigen en het totale Surinaamse volk een zalig uiteinde en een voorspoedig 2024 toe.