OPINIE: ‘No deal met moordenaars’

[INGEZONDEN] – De nabestaanden, de stem van de 15 vermoorde Surinamers. Op 8 december 1982 zijn 15 Surinamers op gruwelijke wijze om het leven gebracht onder leiding van Bouterse. Met behulp van het Openbaar Ministerie en de Rechterlijke Macht in Suriname, zijn de 5 overgebleven moordenaars na 41 jaar achter slot en grendel gezet. Het Hof van Justitie heeft gehandeld conform de principes van de rechtsstaat.

Bouterse is veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf en de andere 4 overgebleven moordenaars tot 15 jaar. Ze hebben het Surinaamse volk, 41 jaar lang gegijzeld gehouden. Na de veroordeling van Bouterse en de andere moordenaars, is de jarenlange gijzeling van het volk eindelijk voorbij. Volgens het Hof van Justitie is de jarenlange gijzeling te wijten aan de houding en tactiek van de hoofddader Bouterse.

Bouterse zou allang opgepakt kunnen worden als de ABOP van Brunswijk en de PL van Somohardjo, niet meegewerkt hadden aan de goedkeuring van de amnestiewet van 5 april 2012. Die wet was in strijd met de grondwet. Maar hebzucht en regeermacht hebben hun gedreven mee te werken aan de goedkeuring. Toen Bouterse eenmaal de buit binnen had, heeft hij de ABOP en PL weggejaagd als coalitiepartners.

De amnestiewet van 5 april 2012 had als oogmerk, de verdachten van de decembermoorden te vrijwaren van strafrechtelijke vervolging. Steve Meye, een van de adviseurs van Bouterse, noemde de mensen die tegen de wijziging van de amnestiewet waren, staatsvijanden. Na de aanname van de amnestiewet was het 8 decemberproces een tijdje gestaakt.

In een radiogesprek op LIM FM, gaf Bouterse aan dat er gesprekken gevoerd worden voor een zachte landing. Dit zou afhankelijk zijn van de gesprekken die worden gevoerd met de hoogste leiding van Suriname. Volgens mij is Bouterse in de veronderstelling dat het vonnis te maken heeft met de gameshow: deal or no deal. Laat het duidelijk zijn: “No deal met moordenaars”

De president heeft duidelijk laten doorschemeren dat de regering de uitspraak van de onafhankelijke rechter, niet naast zich neer mag leggen of daarover onderhandelingen kan voeren. We weten niet wat Bouterse bedoelt met een zachte landing. In elk geval, onder geen beding mag de regering concessies doen aan de moordenaars, die zeer ernstige mensenrechten hebben geschonden.

Simon Wiesenthal was een bekende nazi-jager. Hij spoorde diverse nazi- oorlogsmisdadigers op en bracht hen voor het gerecht. Voormalig SS-bewaker Bruno D. 93 jaar oud, werd na 70 jaar voor het gerecht gesleept. Dus mensen die ernstige mensenrechten schenden zijn gewaarschuwd. Het moet ons niet verbazen dat Bouterse, net als Hoefdraad en Bordo, gaat onderduiken. Justitie moet alert zijn.

De veroordeelden zijn grote lafaards. Tot op heden hebben ze geen schuld bekend en spijt betuigd aan de nabestaanden en de natie. Het schijnt dat ze geen spijt hebben van wat ze op 8 december 1982 gedaan hebben. Voelen ze soms trots als moordenaars door het leven te gaan? Onder geen enkele voorwaarde een zachte landing voor de moordenaars van 8 december 1982. Punt uit!

Idris Naipal