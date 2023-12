Ondernemersechtpaar uit Den Haag doneert weer in Suriname

De afgelopen dagen zijn er weer 300 levensmiddelenpakketten aan behoeftige families en/of personen gegeven namens het echtpaar Fazia en Farid Habib uit Den Haag. Voor een zestal tehuizen is er ook gekookt onder leiding van mevrouw Hillegonda Leeflang.

Een paar keer per jaar gedenkt dit ondernemersechtpaar uit Nederland, samen met lokale partners, vele instellingen en behoeftige personen. Het gaat om diverse zaken zoals een dakrenovatie, tuingereedschappen om zelf groente en fruit te planten of zelf naar Suriname komen om te koken voor kinder- en bejaardentehuizen, scholieren, zwervers en meer.

Met haar groot landelijke sociaal netwerk, die in de afgelopen 18 jaar is opgebouwd, ondersteunt Stg. Organisatie Hindoe Media Suriname (OHM) dit uniek echtpaar. Het verschil met andere donatie-projecten is, dat er niet vooraf telefonisch kan worden geregistreerd, omdat de praktijk heeft uitgewezen dat ook ‘rijken’ pakketten kwamen ophalen.

Een team van OHM-vrijwilligers gaat zelf naar de buurten en tehuizen en na feitelijke waarneming van de wooncondities en het aantal inwonende families worden de pakketten overhandigd. Belangrijk is ook een kort gesprek met zowel de junioren als de senioren; indrukken over hun zorg, eenzaamheid, medische toestand, familiebanden etc. zijn de leermomenten om de andere programma’s en projecten van OHM periodiek bij te sturen.

De afgelopen jaren zijn aangedaan de buurten Meerzorg, Jaglust, Mariënburg, Ellen, Alkmaar, Ornamibo, Domburg, Koewarasan, Welgedacht C, B en A, Munderbuiten, de Boerbuiten, Oldenburg, Charlesburg en recent Leidingen, Saramaccapolder en Jarikaba. OHM-team heeft geconstateerd dat erfcultures moeten worden gestimuleerd en buurtverenigingen meer sociale-, sport- en educatieve activiteiten moeten ontplooien zowel voor de jeugd als de eenzame seniore burgers.

Stg. OHM bedankt het echtpaar Habib, mw. Leeflang, busbedrijf Gebroeders Khedoe, Combe markt en ELTO N.V. voor hun bijdrage aan dit sevá-project.