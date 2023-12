Dochter Sabakoe voorzanger Steven Maayen overleden; band annuleert optredens

De Surinaams-Nederlandse band Sabakoe, die momenteel voor een tour in Suriname is, heeft al haar optredens geannuleerd. Dit vanwege het feit dat de dochter van voorzanger Steven Maayen onverwachts is overleden.

Vrijdag stond social media vol van steunbetuigingen en condoleances aan het adres van de 57-jarige Maayen en werd vernomen dat zijn dochter zou zijn overleden.

Later op de dag bevestigde Maayen dit pijnlijke nieuws aan de Surinaamse krant dWT.

Hij liet weten dat de leden van de populaire formatie unaniem hebben besloten om de komende optredens te annuleren.