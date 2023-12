62-jarige winkelierster op klaarlichte dag overvallen door ‘klanten’

Een 62-jarige winkelierster is vrijdag door twee mannen op klaarlichte dag overvallen in haar supermarkt aan de Ringweg-Noord in Suriname.



De daders waren ongewapend en deden zich voor als klanten.

Op een gegeven moment vielen ze de vrouw, die achter de kassa zat, aan. Ze maakten daarbij de dagopbrengst van 20.000 Surinaamse dollars, alcoholische dranken en sigaretten buit.



De vrouw was ten tijde van de beroving alleen in de winkel. Na de daad renden de daders richting de Sidoestraat. Volgens de winkeliester gingen beide verdachten gekleed in het zwart.

De politie van Munder was ter plaatse voor onderzoek. Aan de opsporing van de verdachten wordt gewerkt.