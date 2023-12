“We gaan het op z’n Surinaams oplossen” zegt Bouterse; advocaat praat met president

Desi Bouterse, die vorige week tot 20 jaar cel is veroordeeld door het Surinaamse Hof van Justitie, heeft nog geen gratie aangevraagd. In het programma Bakana Tori zei de oud-legerleider donderdag dat zijn advocaat met tussenkomst van liaisons in conclaaf is met de hoogste leiding van Suriname, de president.

“De advocaat van de groep van 16 is bezig met tussenkomst van liaisons, omdat wij moeten voorkomen dat er chaos in het land ontstaat. Er worden voorstellen gedaan en de voorstellen worden overwogen. Er worden tegenvoorstellen gedaan. Dus unu no de nanga: take it or leave it. We hebben een bepaalde verantwoordelijkheid tegenover het land”, zei Bouterse, die een beroep op alle Surinamers deed om het hoofd koel te houden.

Volgens de oud-president moet de aanval naar hem ook gezien worden als de prijs die een revolutionair moet betalen wanneer hij of zij kiest om naast het volk te staan. Of Bouterse de gratie wel of niet aanvragen, liet hij niet weten.

Hij vindt het overigens onfatsoenlijk om ongenuanceerde uitspraken nu te doen terwijl men nog in conclaaf is met de hoogste leiding, de president.

“Gado de nanga wi. Ik geloof in die onzichtbare hand. Sma kan du san den wani, pas te a pa dati taki, dan sani e execucteer. Wij gaan het op zijn Surinaams oplossen”, aldus Bouterse.