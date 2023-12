Stiefmoeder die 11-jarig meisje stelselmatig mishandelde aangehouden

De Surinaamse politie heeft een vrouw aangehouden die stelselmatig de 11-jarige dochter van haar partner mishandelde.

Het meisje werd in de maand juli 2023 zonder toestemming van haar moeder vanuit Guyana door haar vader B.K en zijn huidige partner M.D via de Backtrack route illegaal naar Suriname gebracht.

De vader is visser op Boskamp in het district Saramacca en is vaak dagenlang op het water, waarbij het kind dan met de stiefmoeder achterbleef op Boskamp. Tijdens afwezigheid van de vader kreeg het kind een onmenselijke behandeling en werd door de stiefmoeder mishandeld meldt het Korps Politie Suriname.

Op een gegeven moment viel dit de buurtbewoners op, aangezien het kind hulp zocht bij hen. Toen de vader bij terugkeer van zee eveneens van de handelingen van zijn partner op de hoogte werd gesteld, bleef het meisje tijdens zijn afwezigheid bij anderen.

Ondanks deze maatregel werd het meisje op woensdag 27 december 2023 wederom door de vrouw mishandeld, waarbij de buren direct de politie van het bureau Calcutta daarvan in kennis stelden.

De wetsdienaren deden de locatie aan en na een ingesteld onderzoek is de stiefmoeder eergisteren op haar woonadres door de politie aangehouden. Hierna is zij ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte M.D. door de politie in verzekering gesteld. Het verdere onderzoek van deze zaak is overgedragen aan de politie van Jeugdzaken