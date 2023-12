Rover overvalt bewoner met speelgoed wapen

Een 63-jarige man kreeg donderdag de schrik van zijn leven toen een vreemde man zijn woning aan de Indira Gandhiweg in Suriname binnendrong, gewapend met een pistool.

De zoon van de benadeelde zegt in gesprek met Waterkant.Net dat zijn vader rond 22.30u thuis kwam. Hij viel in slaap in de woonkamer. Plotseling hoorde hij de honden buiten blaffen.

Hij nam een kijkje bij een van de slaapkamers. Tot zijn schrik merkte hij dat het venster deels open was. Hij deed twee stappen om een houwer te pakken, daar hij de situatie verdacht vond.

Op dat moment stond een rover gewapend met een pistool voor hem, die hem slagen toegebracht aan zijn rug. De rover rukte de halsketting van het slachtoffer weg. Na de daad nam de crimineel de benen.

Volgens de zoon was het wapen zeer waarschijnlijk een speelgoed pistool. De politie van De Nieuwe Grond heeft de aangifte opgenomen. Aan de opsporing van de rover wordt gewerkt.