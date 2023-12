Hellings adviseert president om de ruim 400 lijfwachten weer in te zetten voor politiewerkzaamheden

Oud-politiebondvoorzitter Raoul Hellings stelt dat het niet correct is om het leger van Suriname in te zetten voor de veiligheid rondom de aanmeerplaats Atjoni, waar enkele dagen terug gewapende criminelen winkeliers hebben beroofd en schoten hebben gelost.

Volgens de oud-politieofficier moet president Chan Santokhi juist ervoor zorgen dat de ruim 400 politieambtenaren, die vanuit het Korps Politie Suriname zijn onttrokken voor de beveiliging van hoogwaardigheidsbekleders, terug worden gestuurd zodat zij weer ingezet kunnen worden om de veiligheid in het land te waarborgen.

“Die 400 politieambtenaren had je moeten inzetten voor het korps, want ze zijn daarvoor opgeleid. Ze zijn niet opgeleid om een tas te sjouwen en fu go bai gruntu nanga sma na wojo. Dus de mannen beschermen zichzelf, maar ze kunnen de samenleving niet beschermen”, zei de oud-politieofficier in het programma Bakana Tori

Volgens Hellings is het opleiden van iemand tot politieambtenaar een enorme investering. Het is daarom niet correct om deze wetsdienaren om te toveren tot tasjesdragers.

Het Kabinet van de Surinaamse president heeft vandaag gemeld dat ter versterking van de politie in het gebied manschappen van het Regio Bijstandsteam en eenheden van het leger worden ingezet. Hellings stelt het hier gaat om een stukje conventionele criminaliteit.

“Het zijn mannen die misschien intimidatieschoten hebben gelost. A no dat den man hori wan slachting drape. En als je het leger moet inzetten om conventionele criminaliteit te bestrijden, dan wil dat zeggen dat je op voorhand hebt gefaald. Omdat het leger primair is voor de territoriale integriteit”, aldus de oud-politiebondvoorzitter.