Dode na frontale botsing op Oost-Westverbinding

Op de Oost-Westverbinding in Suriname vond donderdagmiddag een frontale botsing plaats tussen twee voertuigen. Één persoon is daarbij om het leven gekomen.

De veroorzaker van het ongeval zou daarna zijn doorgereden.

Uit het voorlopig onderzoek van de Surinaamse politie blijkt dat de vermoedelijke veroorzaker vanuit Moengo richting Albina reed. Bij een bocht ter hoogte van kilometer 78 zou hij op de rijhelft van zijn tegenligger terecht zijn gekomen, met als gevolg de frontale aanrijding.

De bestuurder van het andere voertuig reed met zijn vrouw in de auto en heeft ter plaatse het leven gelaten. De vrouw klaagde van pijn over haar lichaam. Ze is met de ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de vermoedelijke veroorzaker zich later op politiebureau Moengo heeft aangemeld.