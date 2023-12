Automobilist zonder rijbewijs rijdt geldautomaat kapot

Een automobilist zonder rijbewijs heeft vannacht de Cashpoint bij het servicestation van Roy Boedhoe aan de Ringweg-Zuid kapotgereden.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie kreeg de melding van het verkeersongeval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Uit onderzoek ter plaatse bleek dat het voertuig niet verzekerd en gekeurd is. De wagen is door de politie in beslag genomen en door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd naar berging.

De bestuurder is afgevoerd naar het bureau. Het onderzoek duurt voort.