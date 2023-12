Reyme over samenwerking A20 en DOE: “Het volk zoekt een alternatief”

De politieke partijen A20 en DOE zijn voornemens om in de eerste helft van januari 2024 diepgaande gesprekken te voeren over de manier van samenwerking die zij wensen aan te gaan om zo een goede beurt te maken bij de verkiezingen in 2025.

Volgens A20-voorzitter Reyme zoekt het Surinaamse volk een alternatief, waardoor niets steeds dezelfde partijen in het machtscentrum belanden.

“De politieke realiteit is dat een bepaalde partij weer de grote winnaar zal zijn, maar aan de andere kant zeggen wij dat je het volk een alternatief moet geven. En als mensen geen alternatief zien, dan gaan de mensen misschien weer willen wegstemmen”, zegt Reyme.

Volgens de politicus zal zo een alternatief ook ervoor kunnen zorgen dat de 51 DNA-zetels over meerdere partijen worden verspreid. De bedoeling volgens hem is dat kiezers kritischer worden en gaan kijken naar de ontwikkelingsvisie, leiderschapsvisie en maatschappijvisie van politieke partijen.

Ook moeten zij kijken naar wie de personen zijn die deze politieke partijen leiden en wat hun wapenfeiten zijn. DOE en A20 gaan voor een technisch kabinet waarin het aantal ministeries worden teruggebracht naar 10 tot 12.