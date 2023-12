Ramsukul vindt dat presidentiële commissies op ministeries wel nodige vruchten hebben afgeworpen

Parlementariër Kishan Ramsukul ziet niets mis met de vele commissies die in de afgelopen periode door de Surinaamse president Santokhi zijn ingesteld om het werk op diverse ministeries te laten vlotten. In tegenstelling tot de kritiek van zijn collega’s van de ABOP, vindt Ramsukul dat deze commissies wel degelijk goed werk verrichten.

“Ik denk dat die commissies wel hun werk doen. Het zijn ondersteunende commissies die bepaalde zaken in Suriname moeten gaan regelen. Als we bijvoorbeeld kijken naar het sociaal vangnet dat ministerie overschrijdend is, dan kan een commissie de zaken wel makkelijker trekken. Met de vakministers erbij. Dus ik denk wel dat die werkwijze zijn vruchten afwerpt”, stelt de VHP-parlementariër.

Ook op het gebied van het grondbeleid heeft de presidentiële commissie volgens Ramsukul goed werk verricht. Hij stelt dat dankzij deze commissie zaken nu beter lopen.

Eerder zei NDP-parlementariër Ann Sadi dat de regering jaarlijks 25 miljoen SRD uitgeeft aan leden van presidentiële commissies. Naar zeggen van de NDP’er telt het Kabinet van de President per oktober 2023 in totaal 35 presidentiële commissies, bestaande uit 472 leden.

Ramsukul vindt echter dat het geen probleem moet zijn om mensen te betalen indien ze daarvoor wel de nodige prestatie en resultaten leveren.

“Het betalen van mensen is geen probleem. Het leveren van die prestatie waarvoor ze betaald worden, is belangrijk. En als ze die prestatie leveren in het voordeel van het volk, dan vind ik het niet erg dat mensen betaald worden. Want de overheid is geen sociale instelling”, aldus de politicus.