Man onder bedreiging van mes beroofd van geld, sieraden en telefoon

De 31-jarige K.M. is woensdagavond op het terrein van Popki Djari aan de Zwartenhovenbrugstraat in Suriname overvallen en beroofd van zijn persoonlijke bezittingen.



Hij had 2.000 Surinaamse dollars, een gouden halsketting, gouden oorbellen en zijn mobiele telefoon bij zich toen een man met een mes hem benaderde.

Onder bedreiging en dwang moest het slachtoffer zijn waardevolle spullen aan de overvaller afstaan. Na de daad is deze richting de Dr. Sophie Redmondstraat gerend.



De politie van Centrum was na de melding ter plaatse voor onderzoek. Van de dader ontbreekt nog elk spoor. Het slachtoffer bleef ongedeerd.