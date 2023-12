Man zonder rijbewijs laat slachtoffers hulpeloos achter na aanrijding

Een 23-jarige man die niet in het bezit is van een geldig Surinaamse rijbewijs, is in verzekering gesteld nadat hij afgelopen dinsdag in de vroege ochtend een aanrijding veroorzaakte op de kruising van La Vigilantia en de Martin Luther Kingweg (MLK-weg) in Suriname.

De jongeman bestuurde een personenauto en kwam rond 06.00u vanuit de Meursweg. Hij reed over de La Vigilantia in de richting van de MLK-weg, terwijl de bestuurder van een dubbelcabine pick-up over de MLKweg reed.

Gekomen op de voormelde kruising verleende de bestuurder van de personenauto geen voorrang aan het verkeer op de MLK-weg met als gevolg de aanrijding.

De dubbelcabine pick-up slingerde ongeveer 70 meter verder en botste tegen een verkoopstand die op de kruising van de Laterietweg staat. Voor de verkoopstand stond een 16-jarige scholier die daarbij ook werd aangereden en een armfractuur opliep.

De bestuurder van de personenauto liet na de aanrijding zijn voertuig staan en liet ook de slachtoffers in hulpeloze toestand achter. Hij werd later door een familielid naar het politiebureau gebracht.

Na onderzoek bleek dat de bestuurder niet in het bezit is van een geldig Surinaams rijbewijs. Hij werd na overleg met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De zaak is overgedragen aan afdeling Verkeer Midden voor verder onderzoek.