Chinese man doet poort open bij thuiskomst en wordt overvallen

Een Chinese man is in de nacht van dinsdag op woensdag bij thuiskomst rond 04.00u aan de Gongrijpstraat in Suriname overvallen en beroofd van zijn tas met persoonlijke documenten.



Volgens het slachtoffer K.C. (53) kwam hij net thuis aan. Hij was bezig de poort open te doen, toen hij door twee mannen van achteren werd aangevallen.

Beide waren gewapend met vuistvuurwapens. Daarmee sloegen ze het slachtoffer in het gelaat, waardoor hij verwondingen opliep.

Na de tas van het slachtoffer te hebben weggerukt namen ze plaats in een zwarte Toy Vitz en reden richting Ringweg.

De politie van Geyersvlijt was na de melding ter plaatse voor onderzoek. Van de rovers ontbreekt nog elk spoor.