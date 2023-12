Slachtoffer gasexplosie restaurant overleden in ziekenhuis

De man die op donderdag 7 december jongstleden gewond raakte bij een explosie in een restaurant annex lounge gevestigd op de hoek van de Mohamed Rashied Pierkhan- en de Somaiweg in Suriname, is donderdag overleden in het Academisch Ziekenhuis.

Het slachtoffer is de 41-jarige Navin N. Hij verklaarde die bewuste dag dat hij zich in het pand bevond toen hij op een gegeven moment de drang kreeg om te urineren. Hij sloot af en ging naar buiten om te urineren.

Bij terugkeer in de keuken rook hij een sterke gasgeur. Uit voorzorgsmaatregelen sloot hij de keuken af en begaf zich naar buiten. Eenmaal buiten aangekomen, stak hij een sigaret aan om te roken, wat in een explosie resulteerde.

Door de explosie ontploften enkele gascilinders die in het pand waren.

Het slachtoffer liep brandwonden over zijn hele lichaam op en werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis voor medische behandeling.

Een week later kwam hij te overlijden in het ziekenhuis.