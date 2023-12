Mannelijke sekswerker steelt goud en geld van klant in pension

Een 42-jarige man in Suriname, die afgelopen donderdag een 32-jarige mannelijke sekswerker langs de weg oppikte, is even later door hem bestolen in een pension.

De benadeelde deed die bewuste dag aangifte bij de politie van Livorno. Volgens zijn verklaring had hij sekswerker B.M. op de hoek van de Indira Gandhiweg en de Nieuw Weergevondenweg opgepikt, waarna beide mannen naar een pension reden in het ressort Livorno.

Aan de Latourweg wisselde de aangever een gram goud om en kreeg 1.500 Surinaamse dollars daarvoor.

Bij aankomst in de kamer van het pension gaf de sekswerker aan dat hij 500 SRD voor zijn diensten vroeg, welke A.M. meteen betaalde. Nadat A.M. en de sekswerker geslachtgemeenschap hadden, begaf A.M. zich naar het toilet. Toen hij terugkwam, was de sekswerker reeds gekleed en verliet hij de plek.

A.M., die in de kamer bleef slapen, werd na verloop van zijn tijd gewekt door een pension medewerker. Hij kwam daarna tot de ontdekking dat het bedrag van 1.000 SRD en 52 gram goud niet meer in zijn broekzak waren. Bij hem rees het vermoeden dat de sekswerker de goederen gestolen had en deed daarvan aangifte bij de politie.

Na gedegen speurwerk werd de verdachte B.M. aangehouden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd hij in verzekering gesteld.

De politie van Bureau Livorno is belast met het onderzoek.