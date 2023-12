Koper en helpers in zaai koeien diefstal in vrijheid gesteld

De vee-opkoper A.G., zijn jongere broer en een helper zijn vrijdag bij de voorgeleiding in vrijheid gesteld door het Openbaar Ministerie in Suriname.



De drie waren op 13 december aangehouden door de politie van Rijsdijk op verdenking van veediefstal.



Gebleken is dat A.G. gereageerd heeft op een aanbod welk was gedaan via social media. Bij de bezichtiging, waarbij ook de verkoper aanwezig was, hebben buren de politie ingeschakeld.

“De vermeende verkoper deed zich voor als de eigenaar en heeft dus A.G. gestolen goed willen aansmeren”, merkte advocaat Derrick Veira op, die A.G. en de twee anderen bijstand heeft verleend.

“Het jammerlijke hiervan is dat de buurtbewoners deze drie heren hebben mishandeld en ook nog een deel van de gouden ketting van A.G. hebben meegenomen. In elk geval is het duidelijk dat A.G. en de twee anderen zich niet aan veediefstal hebben schuldig gemaakt zoals er gesuggereerd wordt”, laat de raadsman weten.