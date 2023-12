Inbrekers maken ressort Santo Boma onveilig: weer ingebroken in woning

In Suriname hebben inbrekers binnen een week in tenminste drie woningen in het politie ressort Santo Boma ingebroken en goederen weggenomen.

Vernomen wordt dat de politie van Santo Boma al bijkans acht maanden zonder vervoer zit. Volgens een benadeelde moesten ze na de melding twee uren op de politie wachten, want die kon niet uitrukken vanwege vervoersprobleem.



Vrijdagavond is de familie R. slachtoffer geworden van een inbraak waarbij sieraden, geld, een jachtgeweer en patronen zijn weggenomen. In gesprek met Waterkant.Net zegt een zoon van de benadeelde dat de inbraak tussen 20.00u en 20.30u heeft plaatsgevonden.

De bewoners waren ten tijde van de inbraak niet thuis. Alles in de woning is overhoop gehaald. De buit betreft 6.000 SRD, een spaarpot met onbekend hoeveelheid muntjes, sieraden, een gascilinder, brush cutter, 65 scherpe patronen een verstekmachine.

Vorige week is een vrouw die met haar baby in haar slaapkamer sliep in de nacht overvallen. Dit geval deed zich voor aan de Nanditaweg in Suriname.

De volgende morgen werd op dezelfde manier een vrouw die met haar twee kinderen alleen thuis was overmeesterd en beroofd. Dit geval deed zich voor aan de Magentakanaalweg.

De politie van Santo Boma heeft de zaken in onderzoek. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen gepleegd.