Bouterse roept NDP’ers op zich niet te laten uitlokken: “Wij gaan geen rommel schoppen in dit land”

NDP-voorzitter tevens hoofdverdachte in het proces rond de 8 decembermoorden in Suriname, Desi Bouterse, heeft zijn partijgenoten tijdens zijn toespraak zaterdagavond in OCER opgeroepen om zich niet te laten uitlokken op 20 december, de dag waarop het Hof van Justitie uitspraak zal doen in voornoemde strafzaak.

“A datum dati musu de wan datum pe wi no mek sma lok unu uit”, benadrukte de NDP-leider. Bouterse verwees naar de ‘Top Geheim’ dreigingsanalyse van het Korps Politie Suriname welke afgelopen is uitgelekt, waarin informatie staat die men kan gebruiken om de NDP te beschuldigen van bepaalde handelingen, waaronder het creëren van chaos in de binnenstad. Ook zou men zoiets kunnen gebruiken om de verkiezingsdatum van 2025 te verschuiven.

“Met de bedoeling dat na NDP roep sma op fu kon du den hogri dati. Brada, meki den man saka unu safri. Omdat unu no de nanga den kiek dati. Wij gaan geen rommel schoppen in dit land. Maar meki den hori den srefi, want het heeft geen zin dat de zaak hier uit de hand gaat lopen. Geen van ons allen hebben er baat bij”, aldus Bouterse. Hij hoopt dat de rechters bij het Hof van Justitie hun verstand gebruiken.

De hoofdverdachte gaf ook een inzicht over de 8 decembermoorden in 1982. Hij stelde onder andere dat een aantal Surinamers, doelende op de 15 latere slachtoffers, het buitenland hadden gevraagd om de toenmalige regering Bouterse omver te werpen. “Maar al die tijd te den de bezig, we piep den. Te unu si dat a san bigin tek hoogte, unu seni tek 15 of 16 fu den man. Wan san psa ini a kazerne en den man beschuldig groep van 16 van moord”, stelde hij.

Volgens Bouterse heeft hij de procureur-generaal gezegd dat het nooit de bedoeling kon zijn geweest om de mannen te vermoorden. “Omdat den man pleeg so wan bigi verraad, mi kari Krijgsraad te velde en we seni den gwa sabana. Nanga wet ini unu anu”, vervolgde hij.

Volgens Bouterse is elke leven belangrijk. Maar in deze kan de groep van 16 niet beschuldigd worden van moord. Want voor moord zou er volgens hem eerst de voorbedachte rade moeten worden bewezen. Daarnaast is ook een politiedossier met het resultaat van een onderzoek uit de kluis van de bank verdwenen en houdt ook Nederland belangrijke informatie voor nog een 60 jaren geheim.

“Dan fa yu wan beschuldig mi now leki voorbedachte rade? Dit ding klopt van geen kanten. Daarom is het een politiek proces. Maar dit politiek proces moet geen consequenties hebben voor dit land”. De NDP-leider merkte op dat er een vuile oorlog toen gaande was waar juist veel burgers slachtoffers van konden worden.

Wat de nabestaanden betreft, stelde Bouterse dat deze personen hun mond vol hebben over deze rechtszaak. Echter hoort hij ze nooit iets zeggen over de nabestaanden van de bijna 400 kinderen en vrouwen die in het binnenland zijn omgekomen. “Op zijn minst zouden wij in elk geval een onderzoek kunnen gelasten. Maar over den sma dati ne tak neks. E go abra den 15 sma disi, wan den 15 sma disi na sma fu a kolonisator en dan dow eis moni. Dus den sma fu binnenland no abi moni fanowdu?

Mi hoop dati a rechter gebruik en verstand. Wij weten of herkennen dat weer de kolonisator bezig is, overigens al jaren, om de revo, vrienden van revo, klein te krijgen. En den man disi no habi trobi if i du of no du, den man e lei gi. Plus den man e poti en tap papira, dan den man e lei bribi den srefi”, aldus Bouterse.