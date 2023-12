Van Samson: “Als ik zou moeten kiezen om weer met de ABOP te werken, dan zou ik het doen”

VHP-parlementariër Cedric van Samson heeft er geen problemen mee als zijn partij weer een samenwerking met de ABOP aangaat na de verkiezingen van 2025 in Suriname.

“Als ik zou moeten kiezen om weer met de ABOP te werken, dan zou ik het doen. Je mag zeggen wat je wil, ABOP gaat je quorum geven. ABOP gaat ervoor zorgen dat we kunnen vergaderen. Er zijn wel momenten waar we niet door één deur kunnen, maar de verantwoordelijkheid om door te gaan heeft de ABOP wel getoond. Dit is niet iets dat je kan zeggen over andere partijen”, benadrukt Van Samson.

In een radio-interview voerde de parlementariër aan dat indien zo een samenwerking na 2025 weer tot stand komt, bepaalde zaken dan wel anders zullen moeten gebeuren.

Voor Van Samson is het een normale zaak wanneer er spanningen ontstaan tussen leden van coalitiepartijen. Echter moet er wel samengewerkt worden aan oplossingen voor zaken die fout gaan.

“Want wanneer verschillende politieke partijen met elkaar samenwerken, dan verschillende denki e kon na wan. Mi denki nanga yu denki naf de wan, maar unu musu man wroko samen. Als er een communicatieprobleem is, dan moeten we goed met elkaar communiceren. Laten we aan die fouten werken dan gaan we wel door één deur kunnen gaan.

De ABOP vertegenwoordigt een grote groep in Suriname die nog een achterstand heeft. En ik geloof erin dat wanneer je die groep meeneemt in het beleid dat je wel kan zorgen voor een stukje ontwikkeling”, stelde de VHP’er.