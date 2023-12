Somohardjo verdient nu nauwelijks 2.000 US dollar: “Ik ben ook achteruit gegaan”

Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), stelt dat de economische toestand waarin Suriname in 2020 is overgenomen niet alleen het volk genoodzaakt heeft om offers te brengen. Zo is hij samen met andere politici ook achteruit gegaan in zijn maandelijkse inkomsten.

“Het volk heeft offers gebracht en wij ook. Toen ik parlementsvoorzitter was verdiende ik 25.000 SRD en dat betekende 10.000 US dollar. Nu krijg ik het dubbele, 50.000 SRD. En dat is nog geen 2.000 US dollar. Ik ben dus ook achteruitgegaan. Maar we leren leven”, zei de PL-leider in het programma ABC-Actueel. De PL zit momenteel samen met de ABOP en VHP in de regeringscoalitie en streeft ernaar om meer dan 10 DNA-zetels bij de verkiezingen in 2025 binnen te halen.

En hoewel het geen geheim is dat een groot deel van het kiezersvolk ontevredenheid is over de performance van de regering en de manier waarop er steeds meer offers vanuit de samenleving wordt gevraagd, vindt Somohardjo dat het volk ook weet met welke situatie de huidige regering bij de regeringswisseling in 2020 is geconfronteerd. “Kunt u zich voorstellen dat je een zaak overneemt bijna zo goed als failliet. Nu zijn we weer aan het opbouwen en het is bijna gelukt. We krijgen vertrouwen in het buitenland en langzaam ook van het volk”, aldus Somohardjo.

Somohardjo stelt dat zijn partij goed genoeg is voor 65.000 stemmen, terwijl die van zijn partij zeker 85.000 stemmen kan binnenhalen in 2025. Deze cijfers zijn gebaseerd op de etnische basis van de ABOP en PL. Hieruit zou de ABOP/PL-combinatie voldoende zetels kunnen komen om deel te nemen aan een coalitie van twee derde meerderheid. De PL-voorzitter blijft erbij dat zijn partij weer aan het groeien is. Hij baseert dit aan de hand van de geïnstalleerde kernen en de fysieke aanwezigheid. Daarnaast is Somohardjo er voorstander van dat alle parlementaire besluiten wettelijk met twee derde meerderheid worden aangenomen.