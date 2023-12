Ruzie binnen familie na winnen 3,2 miljoen bij Staatsloterij

Een lot van de Nederlandse staatsloterij waarmee onlangs 3,2 miljoen euro werd gewonnen, heeft voor een fikse ruzie gezorgd bij een familie in Rijswijk. Er ontstond onenigheid over de eigendom van het lot meldt het Algemeen Dagblad.

Een van de familieleden, een Rijswijker zegt dat het lot van hem is en daarom aanspraak maakt op de miljoenen. Maar ook zijn schoonvader zegt aanspraak te maken op het geld. Uiteindelijk stapte de Rijswijker naar de rechter.

Uit de rechtszaak komt naar voren dat de Rijswijker zegt dat hij het lot gekocht heeft op aanwijzing van zijn geestelijke in India. Op de dag van de trekking in oktober dit jaar liet hij het lot blij aan zijn 80-jarige schoonvader zien, die het mocht vasthouden en zei dat hij hem nu kon helpen met het kopen van een huis in Suriname.

Toen de schoonvader weg ging was het lot weg verklaarde de Rijswijker.

Maar volgens een ander deel van de familie had de oude man het lot gekregen van de Rijswijker en wel meteen al in de winkel waar het lot was gekocht. De schoonvader zou ook nog het eindnummer hebben gekozen. Toen ze de trekking wilden volgen had de schoonvader het lot ook uit zijn eigen portemonnee gepakt.

De schoonvader claimde het geld de volgende dag bij de Staatsloterij. Maar een dag later stapte de schoonzoon ook naar de loterij en beweerde met een foto van het lot dat het geld van hem was. Na een kort onderzoek van de Staatsloterij kreeg de schoonvader de 3,2 miljoen euro.

De Rijswijker was het hiermee niet eens en vordert in een rechtszaak het lot terug van zijn schoonvader schrijft het Algemeen Dagblad. De uitspraak van de rechter is op 5 januari 2024. In de tussentijd is de familie verscheurd door deze gebeurtenis.