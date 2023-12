Panka: “Persoon die dreigingsanalyse heeft uitgelekt heeft een dienst bewezen aan de natie”

De persoon die een ‘Top Geheim’ dreigingsanalyse van het Korps Politie Suriname afgelopen week heeft uitgelekt, heeft volgens NDP-woordvoerder Ricardo Panka een dienst bewezen aan de Surinaamse natie. “A sma san leki a rapport disi heeft een dienst bewezen aan de natie”, zei Panka in het programma Bakana Tori.

Ondertussen is er een grondig onderzoek gestart naar deze kwestie. President Chan Santokhi zei afgelopen woensdag dat slechts drie personen dit document in hun bezit hadden. Volgens Justitieminister Kenneth Amoksi is het een authentiek stuk met betrekking tot de uitspraak in de zaak van Bouterse en de decembermoorden, op 20 december.

Panka stoort zich vooral eraan dat het rapport aangeeft dat veiligheidsdiensten vanaf februari dit jaar bezig zijn met het volgen en afluisteren van gesprekken van personen, waaronder voornamelijk NDP’ers. “Frappant is dat den man ben de moro bezig nanga NDP’ers. Dan na den Ingi, dan we yere Toekajana sani. Alla soort sani ye leisi ini a rapport”, vervolgde de politicus.

Panka stelt blij te zijn dat het rapport is uitgelekt, omdat de plannen van de regering tijdig bekend zijn geworden. “Het is tijdig bekend geworden waarmee ze bezig zijn. En we weten ook dat er in kleine kamertjes scenario’s zijn en worden besproken om zoveel mogelijk te infiltreren en calamiteiten te organiseren. Maar we hebben dat ook in de gaten. We willen dus vragen dat dat niet gebeurd.

De minister zegt we gaan niet met gekruiste armen zitten, maar ik wil de minister in elk geval meegeven dat als er opdrachten zijn gegeven aan de politie voor zaterdag om de orde te handhaven, dat ze dan conform de instructies hun werk daar doen. Wij instrueren onze mensen dat ze zich rustig moeten houden. Dus geen provocerende taal naar de politie of militairen toe. Loopt u rustig naar binnen en blijf niet op straat hangen”, aldus Panka.

Volgens de NDP-woordvoerder moet Justitieminister Kenneth Amoksi zijn mouwen niet alleen opstropen als het om NDP-aangelegenheden gaat. Dat zou de bewindsman ook moeten doen als het gaat om de aanpak van de verruwing van de criminaliteit.

“Want als ik naar de minister luister, dan is het altijd dat er scenario’s worden bedacht vanuit de NDP om dit en dat te doen. Dan wist men uit welke hoek 17 februari kwam. Die lege raket die was gegooid bij het gerechtsgebouw aan de Wulfighstraat. Toen ook waren er uitspraken als ‘we weten uit welke hoek het komt’. Die lege granaat onder de auto van een journalist, ook wist men uit welke hoek het kwam. Een handgranaat bij het VHP-Centrum ook. Ondanks er camera’s zijn, zijn de daders tot op dit moment niet in beeld gebracht. Het geeft mij het gevoel dat de minister toen wel met gekruiste armen heeft gezeten. Het geeft mij het gevoel alsof de minister het niet meent met de NDP”, aldus Panka.