Mannen aangehouden na vondst drugs in postpakket met versnapering

De Narcotica Brigade in Suriname heeft deze week twee mannen aangehouden nadat er drugs in een postpakket was aangetroffen.

De 23-jarige Marcel had een doos met versnaperingen op de post gedaan. Bij het scannen werden door de dienstdoende douane onregelmatigheden waargenomen in de doos.

Bij onderzoek bleek dat er 55 gram cocaïne in een versnapering was verwerkt. De verzender Marcel werd door de Surinaamse politie opgespoord en aangehouden.

Op zijn aanwijzing en verklaring werd de verstrekker Rivaldo (23) ook door de Narcotica Brigade aangehouden.



Beide verdachten zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.