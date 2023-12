Jongen speelt met geladen jachtgeweer dat vervolgens afgaat

Twee minderjarige kinderen van 14 en 7 jaar speelden vrijdag rond 13.00u met een geladen jachtgeweer aan de Carmen Jankiweg te Sunnypoint in Suriname. Het geweer ging daarbij plotseling af.



Een alerte buurman hoorde de knal en nam een kijkje. Tot zijn schrik zag hij een jachtgeweer bij de 14-jarige Jonathan.

Volgens de kinderen zijn ze twee dagen alleen thuis achtergelaten. Hun moeder zou volgens de oudere zoon naar het binnenland zijn vertrokken. Het jachtgeweer was in de slaapkamer van zijn grootvader bewaard, die ook in het binnenland is.

De jongen trof het geweer aan en wist niet dat het geladen was. Hij haalde de trekker over, waarna een schot afging. Als gevolg van het schot kwam er hagel tegen de woning van de buurman aan.

De alerte buurman maakte het wapen gelijk afhandig en schakelde de Surinaamse politie in. De politie van Santodorp was na de melding ter plaatse en heeft het jachtgeweer in beslag genomen. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.