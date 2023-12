Houten woning aan de Kwattaweg afgebrand

Deze houten woning aan de Kwattaweg in Suriname is vanmiddag helemaal afgebrand. Er hebben zich geen ongelukken voorgedaan tijdens de brand.

Buurtbewoners zagen rond 16.00u rookontwikkeling uit de woning en stelden de Surinaamse politie en brandweer op de hoogte. Toen de brandweer ter plaatse arriveerde was de woning reeds in lichterlaaie.

Een belendend pand liep water- en schroeischade op. Of de woning tegen brand verzekerd was is niet duidelijk. De woning was wel aangesloten op het elektriciteitsnet.

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De politie van Munder heeft de zaak in onderzoek.