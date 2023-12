Grondinspecteur krijgt gevangenisstraf opgelegd gelijk aan tijd in voorarrest

De 24-jarige grondinspecteur Kawish G. van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer in Suriname (GBB), die op 11 september dit jaar was aangehouden, is vrijdag door kantonrechter Duncan Nanhoe in vrijheid gesteld. Hij kreeg een gecombineerde straf, waarbij hij naar huis mocht.



G. wordt verdacht van valsheid in geschrifte, omdat hij een rapport heeft gemaakt waarvan de inhoud niet op waarheid berust.

Volgens de moeder van G. zou parlementariër Mahinder Jogi haar zoon allerlei opdrachten hebben gegeven om zulks uit te voeren. Volgens haar moest haar zoon ook allerlei stukken laten tekenen voor Jogi.

De moeder waarschuwde haar zoon voor Jogi, die ze een ‘grondrover’ noemt.

De parlementariër zou contact hebben gehad met de moeder en zei daarbij dat de vrouw zijn naam niet moest noemen. Dit tot grote verbazing van de moeder. “Jogi moet opgepakt worden”, aldus de moeder die vindt dat de parlementariër haar zoon in deze situatie heeft gebracht.

Het Surinaamse Openbaar Ministerie eiste tegen de grondinspecteur een straf van 18 maanden, waarvan 14 voorwaardelijk onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht.



Advocaten Chandra Algoe en Maureen Nibte voerden aan dat het in deze niet gaat om valsheid in geschrifte zoals door het Surinaamse Openbaar Ministerie is gedagvaard en bewezen geacht. Volgens de raadslieden zegt de wet duidelijk dat bij valsheid in geschrifte je een stuk rechten kan ontlenen.

“Dit is geen stuk, maar een advies aan de minister. Met een rapport van GBB kan je geen rechten ontlenen”, merkten de advocaten op.

De perikelen omtrent grondafgifte bestaan van dag één dat op basis van verkeerde rapporten gronden worden uitgegeven. “In deze zaak wordt van een mug een olifant gemaakt. Het maken van valse rapporten vindt dagelijks plaats. Onze cliënt is vrij jong. Het zou niet handig zijn dat hij in het begin van zijn carrière een strafblad krijgt”, voerden de advocaten aan.

De magistraat ging voorbij aan het verweer van de raadsvrouwen. Hij achtte valsheid in geschrifte wel bewezen. Kantonrechter Nanhoe veroordeelde G. tot een celstraf die gelijk is aan de tijd in voorarrest doorgebracht namelijk 18 maanden, waarvan 15 voorwaardelijk onder aftrek met een proeftijd van 3 jaar.