Gezin mishandeld bij gewapende woningoverval: kluizen buitgemaakt

Vier criminelen hebben vrijdag een gewapende roofoverval gepleegd in een woning aan de Soekwastraat in Suriname. Een gezin werd op klaarlichte dag overvallen in hun woning en mishandeld.



Waterkant.Net sprak met A.B. één van de slachtoffers, die ondernemer is. Volgens hem was hij ten tijde van de roofoverval met zijn vrouw, twee kinderen van 5 en 7 jaar en zijn moeder thuis. Plotseling werden twee arbeiders die buiten bezig waren te werken de woning binnengebracht door de gewapende rovers. Gelijk daarna werden de gezinsleden onder schot gehouden.



De moeder moest onder bedreiging haar halsketting en een paar oorbellen die ze aan hadden aan de rovers afstaan. Ze moest daarbij slagen aan het hoofd incasseren waardoor ze een bult opliep. Van de ouders van A.B. is een kluis met daarin 40.000 USD, 150.000 SRD en waardevolle sieraden weggenomen.



Van de zoon A.B. is een kluis met daarin 36500 USD, 4000 euro en 40.000 SRD weggenomen. De rover gooiden tijdens de roof de kluis op A.B. waardoor hij verwonding aan zijn scheenbeen opliep. Volgens A.B. zijn de daders ervandoor met drie kluizen.

De inhoud van de derde kluis is 200.000 SRD en 40.000 USD. Na de daad verlieten de daders de plaats in een witte Toyota Vitz. De politie van Munder was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor. Aan de opsporing wordt er gewerkt.