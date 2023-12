Dronken man tot bloedens toe mishandeld bij vechtpartij in dorp

Een dronken man is afgelopen nacht tot bloedens toe mishandeld bij een vechtpartij in het dorp Columbia in het district Saramacca.

Volgens omstanders is het slachtoffer meerdere keren geslagen met een houwer en balk. Hij is in kritieke toestand per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De dader sloeg meteen na het voorval op de vlucht. De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

De wetsdienaren zijn nog bezig na te gaan wat er zich precies op de locatie heeft afgespeeld. Er wordt tegelijkertijd ook gewerkt aan de aanhouding van de verdachte.