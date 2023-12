Rashied Doekhie: “Bouterse moet geen verkeerde uitspraken doen”

Oud-NDP-parlementariër Rashied Doekhie hoopt dat Desi Bouterse zijn achterban op 16 december zal vragen om zich rustig te houden op 20 december, de dag waarop het Hof van Justitie uitspraak zal doen in de hogerberoepszaak rond de 8 decembermoorden.

Volgens Doekhie zal de oud-legerleider bij zijn toespraak vooral ook moeten letten op zijn woordkeus aangezien elke verkeerde uitspraak, zinsconstructie of woordgebruik door politieke tegenstanders zal worden misbruikt om een beeld te schetsen alsof de NDP mensen aanzet om chaos te creëren.

“De enige die gaat verliezen is de partij, want de partij wordt nu gebruikt om een vete te bevechten. Elke verkeerde zinsconstructie of woordgebruik op 16 december kan gaan inboeten bij de komende verkiezingen. Den man o bigin bari: i si, a man e kari man fu kon na strati, hordegedrag, herhaling van 17 februari. Laat hij het dus rustig aan nemen, want er is nog geen vonnis geveld”, benadrukt Doekhie. Hij gelooft nog steeds erin dat Bouterse zal worden vrijgesproken.

De Nationale Democratische Partij in Suriname (NDP) heeft haar leden opgeroepen om instructies te komen halen op een te houden massameeting op zaterdag 16 december in partijcentrum OCER. NDP-voorzitter Bouterse, die eerder al veroordeeld werd voor drugshandel, is in deze zaak door de Krijgsraad al veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf.

Bouterse ging hiertegen in beroep en het finale oordeel van de rechters bij het Hof volgt op woensdag 20 december. Hoewel er nog geen vonnis is, stoort Doekhie zich eraan dat de nabestaanden, de advocaten Hugo Essed en Gerard Spong, Bouterse al via de media hebben veroordeeld.

Indien Bouterse toch door het Hof wordt veroordeeld, verwacht Doekhie niet dat NDP’ers en Boutisten hiertegen in opstand zullen komen. Hij beweert wel dat er personen in de top van de paarse partij zitten die al geruime tijd staan te wachten dat Bouterse wordt opgesloten.

“Ik geloof niet dat er rellen zullen komen. Ik ken die NDP’ers. Ik ken ze allemaal. Rustig den o gwa oso. Een groot deel daar in de top van het bestuur, den man e beri doi dat den sroto a man. Want ze willen die partij overnemen. Ik heb Bouterse hiervoor gewaarschuwd. Ik heb hem een keertje ook in KKF gewaarschuwd toen ze hem tot politieke leider van de partij wilden maken. Er zijn abanies en sapakara’s op de loer. Mi taki Bouterse, ifi i du en yu o dede. Toen is die vergadering geschorst en nooit is die vergadering weer hervat”, aldus de oud-parlementariër.