Illegale vuurwerkverkopers in verzekering gesteld

De politie van Mariënburg heeft na bekomen informatie invallen gepleegd op twee locaties waar men vuurwerk illegaal aan de man bracht.

Er werden twee verdachten, S.R. en B.R., aangehouden ter zake de misdrijven art. 1 en 2 decreet vergunning, bedrijven en beroepen en van de Wet op Economische Delicten in Suriname.

Beide verdachten zijn na overleg met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld en overgedragen aan de afdeling Fraude voor verder onderzoek. Het aangetroffen vuurwerk is in beslag genomen.

De groothandel vuurwerkverkoop door de importeurs is op 1 december gestart. De retail- en afsteekperiode is van 27 december tot en met 1 januari 2024.