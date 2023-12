Woning aan de Kristalstraat door brand verwoest

Aan de Kristalstraat in Paramaribo-Noord is een hoogbouw woning door brand verwoest. Een personenauto die achter de woning stond geparkeerd is ook afgebrand.

Volgens de voorlichter van het Korps Brandweer Suriname, Olten Pinas, waren vier personen in de woning toen de stroomvoorziening plotseling uitviel. Tien minuten daarna ontdekte de bewoners dat de woning in brand stond.

De Surinaamse politie en brandweer werden gealarmeerd die snel ter plaatse arriveerde. Bij aankomst van de brandweer was de woning reeds in lichterlaaie. Niemand raakte gewond.

De woning was niet tegen brand verzekerd maar wel op het elektriciteitsnet aangesloten. De oorzaak van de brand is vooralsnog onduidelijk. De politie van Geyersvlijt heeft de zaak in verder onderzoek.