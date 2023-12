Santokhi aan VHP’ers: “Hun partijen zijn etnische partijen”

VHP-leider tevens president van Suriname, Chan Santokhi, heeft zijn partijgenoten op een structurenvergadering afgelopen zondag te Commewijne opgeroepen om zich niet op een dwaalspoor te laten brengen door de verhalen dat de VHP een etnische partij zou zijn.

“Ifi unu ben de wan etnisch partij dan hadden we geen 20 zetels gehaald afgelopen verkiezing. Alle bevolkingsgroepen hebben gestemd op de VHP. En dat zal blijven groeien. Dus no meki den man kon poti tap’ wan dwaalspoor.

Hun partijen hebben een probleem. Hun partijen zijn etnische partijen. Ze proberen na te doen wat wij gedaan hebben. Wel, je gaat het pas na kunnen doen als je 75 jaar oud bent”, benadrukte de VHP-topman.

Sinds het uittreden van de NPS medio februari 2023 uit de coalitie, hebben vooral exponenten uit de groene partij de VHP zwaar bekritiseerd voor het aanwakkeren van etnische sentimenten en het voeren van een etnisch beleid op ‘VHP-ministeries’.

Hoewel Santokhi geen namen noemde, kan deze reactie ook gezien worden als een antwoord op de aanvallen vanuit de voormalige coalitiegenoot.

Volgens Santokhi heeft de VHP heel wat turbulente ontwikkelingen in haar 75-jarig bestaan meegemaakt. Maar wanneer de historie wordt nagegaan, is het volgens hem steeds de VHP geweest die rust heeft kunnen brengen. Ook de landelijke evenredigheid is iets waarvoor deze partij al jaren heeft gestreden.

“Als er strijd geleverd moest worden voor het algemeen kiesrecht, dan was het de VHP. Want vroeger kon maar een kleine groep personen gaan stemmen. De strijd van de VHP heeft ervoor gezorgd dat iedereen mocht gaan stemmen. Vanaf het ontstaan van de VHP heeft de partij altijd gezegd dat wij een partij zijn voor een landelijke evenredigheidsstelsel. En vandaag demonstreren wij als VHP met 20 zetels dat we landelijke evenredigheid in dit land hebben. Dankzij jullie allemaal. Dus eindelijk kunnen alle districten nu op de VHP-voorzitter stemmen”, aldus de VHP-leider.

De partijvoorzitter zei vooral ingenomen te zijn met de goede opkomst van jongeren en de toespraken van drie jongeren op de vergadering . Bij andere partijen zouden jongeren volgens hem juist middels andere zaken uitgelokt worden om vergaderingen bij te wonen.

“Ik volg een heleboel politieke vergaderingen en ik zie de uitnodigingen. Als je ziet met welke zaken jongeren in feite gevraagd worden om naar vergaderingen te komen. Nanga poku, dansi, nyan, dringi, disi nanga dati. En dan zijn er drie jongeren hier van de VHP. En waarover praten ze? Ontwikkeling, wet en recht, economie, stabiliteit, onderwijs, veiligheid en de toekomst van het land. Dit is de kracht van de VHP. Dit is het product van de VHP. Laten we dat koesteren en vasthouden”, aldus de politicus tijdens de bijeenkomst die hier bij Apintie terug te zien is.