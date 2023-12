Inverzekeringstelling marktmeester met dertig dagen verlengd

De inverzekeringstelling van de 49-jarige marktmeester G.D., die een standhoudster seksueel zou hebben misbruikt, is met dertig dagen verlengd. D. heeft bekend zich schuldig te hebben gemaakt aan het strafbare feit, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Het 30-jarige slachtoffer B.D. deed aangifte op het bureau Centrum en gaf de Surinaamse politie te kennen wat er die dag precies zou zijn gebeurd.

De vrouw vertelde dat zij vanwege ziekte van haar moeder haar stand heeft overgenomen, waardoor zij de nieuwe standhoudster is. Ze werd op grond daarvan in de week van 4 december 2023 door de marktmeester benaderd om haar overschrijvingsstukken in orde te maken.

De standhoudster werd op maandag 11 december 2023 door de administratieve medewerkster in kennis gesteld dat de marktmeester haar wenste te spreken, waarna zij het kantoor van hem aandeed.

De marktmeester vroeg wederom naar de documenten, waarbij de jonge vrouw hem voorhield die nog niet te hebben. Bij die gelegenheid stond de man op, liep naar de toegangsdeur van zijn kantoorruimte en deed die op slot.

Hierna ging hij achter de standhoudster aan en begon haar te betasten. Toen B.D. de marktmeester aangaf dat zij het gedrag van hem niet leuk vond en afkeurde, werd de vrouw door de verdachte tegen de deur geduwd.

Hij bleef haar duwen, waardoor zij op een bepaald moment op de vloer viel alwaar de verdachte een paar lakens op de vloer had geplaatst. Met zodanige grote kracht waartegen het slachtoffer geen weerstand kon bieden, ging hij ertoe over de vrouw seksueel te misbruiken.

Het slachtoffer klaagde van pijn en moest medisch worden behandeld.

De marktmeester werd opgespoord en door de wetsdienaren aangehouden. Op het politiebureau werd hij voorgeleid en heeft bekend zich schuldig te hebben gemaakt aan het strafbare feit meldt de politie vandaag.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte G.D. hangende het verdere onderzoek door de politie in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.