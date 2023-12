Overhandiging van apparatuur ter versterking van het ESW–systeem

In het kader van de Suriname Competitiveness and Sector Diversification Program (SCSD), die wordt uitgevoerd door het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), zijn er desktops en andere apparatuur aangeschaft voor het versterken van de infrastructuur van het Electronic Single Window (ESW) systeem.

De eerste overhandiging werd gedaan aan vertegenwoordigers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) die ook wordt aangemerkt als stakeholder om het ESW-systeem efficiënter te laten functioneren. Tijdens deze overhandiging waren directeur Ondernemerschap van het ministerie van EZ, Karishma Mathoera en Coördinator van Competitiveness Unit Suriname (CUS), Susan Bansropansingh ook aanwezig.De overhandiging heeft plaatsgevonden op maandag 11 december 2023 in het gebouw van het ministerie van EZ.

Waarnemend Hoofd Plantenbescherming en kwaliteitskeuringen van het ministerie van LVV, Revish Somai, heeft aangegeven dat hij namens het ministerie van LVV dankbaar is met de overhandiging. Volgens Somai kijkt hij uit naar de trainingen om het ESW-systeem succesvol te kunnen gebruiken en de plooien glad te strijken ter verbetering van de automatisering van de werkprocessen.

Volgens Susan Bansropansingh is het doel van het SCSD-program een project om alle betrokken stakeholders online te krijgen, zodat het proces van vergunningen makkelijker verloopt bij de dienst Invoer-, Uitvoer- en Deviezencontrole (IUD), een afdeling van het ministerie van EZ, die mede belast is met de afgifte van vergunningen voor de invoer en uitvoer van de goederen zoals opgenomen op de Negatieve Lijst. Bansropansingh benadrukt dat de verkregen middelen het ESW-systeem zal versterken voor de betrokken stakeholders.

Directeur Ondernemerschap, Karishma Mathoera, heeft aangegeven dat de werkprocessen en ease-of-doing-business vergemakkelijk wordt middels de overhandiging. Volgens Mathoera is de overstap naar automatisering in proces en zal apparatuur ingezet worden voor betrokkenen die belast zijn met het ESW-systeem. De medewerkers zullen een bruikleenovereenkomst tekenen en de leiding zal ervoor zorgdragen dat de apparatuur in goede staat wordt gehouden en beschikbaar is bij een eventuele accountantscontrole. Tot slot werd de overeenkomst getekend en de apparatuur overhandigd.