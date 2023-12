Hardrijdende automobiliste met dochtertje (2) van de weg geraakt

Een 36-jarige vrouw in Suriname is afgelopen zondagochtend met haar auto van de weg geraakt aan de Boma Polderweg serie 2. Ten tijde van het ongeval zat haar 2-jarige dochter eveneens in de auto.

Naar zeggen van de bestuurster, reed zij omstreeks 08.30 uur over de vermelde weg met een hoge snelheid, toen het ter hoogte van de begraafplaats mis ging.

Ze verloor de controle over het stuur, raakte van de weg en belandde in de goot. Omstanders schoten hen te hulp en haalden beiden uit de auto.

De bestuurster en haar dochter zijn ongedeerd gebleven, maar het voertuig heeft aanzienlijke blikschade opgelopen. De auto werd door een sleepbedrijf afgevoerd.