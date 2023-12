Nieuw comedy spektakel ‘Nieuwjaarsrede’ op 1 en 2 januari

De Big Comedy Jam is vanaf 2007 een begrip in Suriname en uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement. Na jaren succes komt de organisatie op 1 en 2 januari met een nieuw comedy spektakel getiteld ‘Nieuwjaarsrede’.

De line-up bestaat uit de grootste Surinaamse talenten te weten Herbert Watson, Dyon Denswil, Pres Juriaantje, Chelle Lis, Sally the entertainer en de veteraan onder ons Clifton Braam, die na bijkans 3 jaar weer optreedt in Suriname. Een 100% Surinaams produkt dus!

De hele lineup heeft stuk voor stuk zn eigen sterke kant. Herbert Watson is inmiddels niet meer weg te denken in de standup comedy industrie. Sally the rising star maakt in zowel Suriname als in Nederland furore. Pres Juriaantje is net vrij en beweert over heel veel munitie te beschikken.

Chelle Lis bekend van ‘Nieuws met Chelle’ op Facebook is een nieuwkomer die het publiek goed weet te vermaken. Dyon Denswil is DE man van vele impersonatie. Dit spektakel beloofd dus wat.

De shows vinden plaats in Assuria Event Center op 1 en 2 januari 2024. De inloop is om 19.00 en de show start om 20.00. De toegangskaarten zijn voor 650 SRD te koop bij Zus & Zo en All Star Hermitage.