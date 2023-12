Schoolbus eindigt in goot nadat stuurbal losraakt

Een schoolbus is vrijdagmiddag omstreeks 16.20u aan de Gadjriweg in Suriname van de weg geraakt. De lijnbus eindigde vervolgens in de goot.

Vernomen wordt dat de stuurbal van de bedoelde lijnbus los is geraakt waardoor de chauffeur geen controle meer over het stuur had. De gele lijnbus reed van de weg en belandde in de goot.

Met behulp van een grader werd de lijnbus uit de goot getrokken (foto).

De politie van Verkeersunit Regio Midden was ter plaatse voor onderzoek. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.