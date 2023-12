Man die niet betrokken was bij vechtpartij in gelaat verwond

Bij een ruzie tussen vissers vrijdagmiddag bij een aanmeersteiger aan de Anton Dragentenweg in Suriname, is een man ernstig gewond geraakt in het gelaat. Hij moest hiervoor medisch behandeld worden.

De redactie verneemt dat het slachtoffer in principe niets te maken had met de vechtpartij.

Op die bewuste dag ontstond er aan het eind van de ochtend een woordenwisseling tussen twee vissers, welke ontaarde in een vechtpartij. Een van de vissers rende een boot op om dekking te zoeken.

De andere visser probeerde samen met nog een persoon de boot op te gaan, maar de twee werden door het latere slachtoffer belet. Toen deze even later wegliep kwamen de twee mannen verhaal bij hem halen.

Hij werd hij door de twee mannen die messen in hun hand hadden, aangevallen waarbij hij in het gelaat met een scherp voorwerp werd verwond (foto onder).

De politie van bureau Geyersvlijt werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek. Het slachtoffer werd ter verpleging naar het ziekenhuis verwezen.

De twee verdachten hadden de plaats inmiddels verlaten. Aan hun aanhouding wordt gewerkt. De politie van Geyersvlijt heeft de zaak in onderzoek.