Gewezen voorzitter Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname gedecoreerd

In het kader van de herdenking van 48 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname is de heer Wati Deets, die jarenlang heeft gediend als Voorzitter van de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname, gedecoreerd door de President van de Republiek Suriname, Chandrikapersad Santokhi.

Deets, die een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd aan verschillende organisaties, is door het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) voorgedragen voor deze erkenning.

Wati Deets is geboren op 20 oktober 1936 en is opgegroeid in de volksbuurt “Poptyidyari-Ladesmastraat-Hogestraat-Timmermanstraat”. Na zijn studie op de Graaf von Zinzendorf Muloschool in Suriname te hebben afgerond heeft Deets zijn studieloopbaan voortgezet door M.O. Economie te studeren aan het Instituut Sociale Wetenschappen Den Haag. Hij heeft ook Perswetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Van februari 1974 tot oktober 1996 heeft hij gediend als directeur van het Blindencentrum.

In november 1974 werd hij voorgedragen door de vakbeweging om deel uit te maken van de Bemiddelingsraad als lid. Vervolgens werd hij in maart 2006 benoemd tot de plaatsvervangend voorzitter van de Bemiddelingsraad. Wati Deets werd in juni 2011 benoemd tot voorzitter van de Bemiddelingsraad. Op 1 april 2022 heeft Deets officieel het voorzitterschap overgedragen en afscheid genomen van de Bemiddelingsraad.

Naast zijn betrokkenheid bij de Bemiddelingsraad heeft Deets ook een rijk verleden in andere organisaties. Zo heeft hij gediend als voorzitter van het Sport- en Vormingscentrum Blauwgrond, lid Nationale Adviesraad Gehandicaptenbeleid, Secretaris-Generaal Surinaamse Atletiek Bond en voorzitter van de Surinaamse Atletiek Bond.

Op 23 november 2006 kreeg Deets ook erkenning voor zijn toewijding en verdiensten door benoemd te worden tot Officier in de Ere Orde van de Palm. Hij is door President Santhoki benoemd tot Commandeur in de Ere orde van de Palm. Zijn levensspreuk wordt vertegenwoordigd door Psalm 23. Het ministerie is Deets erkentelijk voor zijn inzet en bijdrage als individu en als gewezen voorzitter van de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname.