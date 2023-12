Gajadien wil gedegen plan om criminaliteit in Suriname aan te pakken

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien vindt dat de Surinaamse regering met een gedegen plan moet komen om het criminaliteitsvraagstuk in Suriname aan te pakken.

“Als de instituten falen, als personen falen, als functionarissen falen, dan moeten we ze weghalen”, zei Gajadien donderdag in De Nationale Assemblee (DNA). De politicus voerde aan dat de samenleving niet de dupe worden van het slecht functioneren van functionarissen.

“We worden dagelijks geconfronteerd met berichten vanuit de samenleving of de media over hoe er door dag heen of ’s avonds overvallen plaatsvinden”, stelde hij.

In november had zijn fractiegenoot Dew Sharman reeds aandacht van de regering hierover gevraagd. Opvallend genoeg is de regering tot nu toe niet in staat geweest om in te gaan op verschillende gestelde vragen.

In het verlengde hiervan vroeg BEP-fractieleider Ronny Asabina ook aandacht voor de toename van e-bikes op de openbare wegen en het gebrek aan wetgeving hiervoor.