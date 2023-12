Nederlandse douane treft cocaïne aan in massala

Opnieuw heeft de douane in Nederland cocaïne aangetroffen in producten uit Suriname. Dit keer werd cocaïne in deze pakken massala aangetroffen.

De drugs zaten verpakt in platte pakjes, die in de pakken met specerijenmengsel van 1.000 gram waren verstopt (foto onder). Een speurhond getraind op het vinden van drugs, maakte een melding hiervan.

De Surinaamse kruiden zijn in beslag genomen en vernietigd, meldt de douane vandaag.

Eerder onderschepte de Nederlandse douane al drugs uit Suriname in kerstbrood, kroketten, vruchten, houtsnijwerken, levende vissen en zelf een snavel van een toekan.