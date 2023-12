Mannen aangehouden na beroving leverancier bij Chinese winkel

De politie in Suriname heeft donderdag 7 december deze vier mannen aangehouden die ervan verdacht worden even daarvoor een leverancier bij een Chinese winkel aan de Derde Rijweg te hebben beroofd.

Die bewuste dag ontving het politiebureau Kwatta omstreeks 10.35 uur de melding dat er een beroving was gepleegd bij bovengenoemde winkel.

De wetsdienaren van de afdeling Surveillance Midden alsook van voormeld politiebureau deden de opgegeven locatie aan voor onderzoek.

Ter plaatse aangekomen werd de winkelier van de Chinese winkel aangetroffen die aangaf dat een leverancier van zijn mobiele telefoon en geldbedrag ter waarde van SRD 50.000,- is beroofd. Voorts dat de daders de plaats in een zwartgelakte Toyota Auris hebben verlaten.

De leverancier c.q. het slachtoffer in kwestie werd niet ter plaatse aangetroffen maar deed kort daarna het politiebureau aan voor het doen van aangifte.

Na goed speurwerk van RBT Midden werden vier verdachten B.M., B.S., L.S. en S.G. aangehouden. Een van hen werd met betrekking tot een ander strafbaar feit ook gewenst door de politie van Lelydorp.

De weggenomen mobiele telefoon werd teruggevonden, maar het geldbedrag niet. Het voertuig in kwestie is in beslag genomen ten behoeve van strafvordering.

De verdachten B.M en B.S. werden in verzekering gesteld, terwijl de overigen na verhoor werden heengezonden.