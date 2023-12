Man loopt verwondingen op bij brand na ontploffing door gaslek in restaurant

Een 41-jarige man die een restaurant runt op de hoek van de Mohamed Rashied Pierkhanweg en de Somaiweg in Suriname, heeft derdegraads brandwonden opgelopen na brand als gevolg van een ontploffing in het pand. Dit geval gebeurde donderdag iets voor middernacht.

Vernomen wordt dat het slachtoffer het pand heeft gehuurd voor zijn restaurant. Volgens zijn verklaring rook hij gas in het pand. Toen hij naar buiten liep om een sigaret aan te steken ontstond er een ontploffing binnen.

Het slachtoffer liep door het Siri dat daarna ontstond brandwonden over zijn heel lichaam op. Hij werd door een ingeschakelde ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.



De politie van Santodorp was ter plaatse voor onderzoek. Het vermoeden bestaat dat er sprake was van gaslek.

Ook de Surinaamse brandweer was ter plaatse voor bluswerkzaamheden, maar omstanders hadden het vuur reeds onder controle. Volgens brandweervoorlichter Olton Pinas heeft de brandweer niet hoeven op te treden.