‘Bruine bonen is het favoriete Surinaamse nationale gerecht’

Een online opiniepeiling onder de noemer ‘Het favoriete Surinaamse nationale gerecht’, die de afgelopen dagen via Facebook werd gehouden, heeft de gemoederen op het sociaal medium flink bezig gehouden.

Na diverse ronden werd gisteren de winnaar van deze poll bekend: als favoriete nationaal gerecht in Suriname werd Bruine Bonen gekozen. Het gerecht kreeg in de finale tegen Moksi Alesi 63 procent van de bijna 15.000 stemmen die werden uitgebracht in deze laatste ronde.

Bruine Bonen liet naast Moks Alesi diverse populaire gerechten achter zich waaronder roti, saoto en rijst pom.

Bruine Bonen is een gerecht waarin kip en soms ook rookworst en/of gerookte kip, gekookt wordt samen met bruine bonen. Naast de vier Surinaamse kruidengangmakers (bouillonblok, verse peper, gesnipperde ui, zwarte peper verse knoflook en af en toe een tikje nootmuskaat) zit er nog verse tomaat (of soms ook tomaten puree), pimentkorrels, (snij)selderij en laurierblad. Dit geheel wordt met witte rijst opgediend.

Check hieronder ook een recept voor het maken van Bruine Bonen via het Groot Surinaams Kookboek van Uitgeverij Dubois.