Brunswijk aan Somohardjo: “I mus’ wroko tranga”

Vicepresident tevens ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk is blij dat de politieke partij Pertjajah Luhur (PL) op basis van een eigen calculatie meer dan 10 DNA- en 200 rr-zetels verwacht bij de verkiezingen van Suriname in 2025. De ABOP-leider stelt zijn vriend Paul Somohardjo altijd gezegd te hebben om hard te werken om stemmen binnen te halen. “Hij moet, want ik heb hem al gezegd: I mus’ wroko tranga. Als hij 15 vindt en ik vind ook 15, dan zijn we op 30. Dan eigenlijk unu no abi no wan sma fanowdu”, zei Brunswijk woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

De politicus voerde aan dat hij na drie jaren nog steeds een uitstekende samenwerking met de PL heeft en dik tevreden is. Naar zijn zeggen hebben beide partijen de opdracht om zoveel mogelijk mensen naar binnen te halen. En hoewel de partijen de Javaanse en Marrongroepen als basis hebben en deze verder willen bundelen, ziet hij graag een echte bromki djari waarin ook andere etnische groepen zich zullen aansluiten.

Politiek analist Hardeo Ramadhin zei eind oktober dat een lijstverbinding, zoals die door de ABOP en PL in 2020 is aangegaan, voordelen kan opleveren. Ramadhin stelde dat deze strategische samenwerking ervoor heeft gezorgd dat de ABOP-PL toen drie zetels meer heeft binnengehaald. Vandaar dat de twee partijen deze samenwerking weer in 2025 willen voortzetten.

Brunswijk heeft eerder op politieke podia reeds verklaard dat zijn partij een streven heeft om 22 DNA-zetels bij de komende verkiezingen binnen te halen. Daarvoor deed hij een beroep aan de marrongemeenschap om een hechte eenheid te vormen en massaal op de ABOP-PL te stemmen.