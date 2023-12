Surinamers vormen de grootste groep migranten in 20 Nederlandse gemeenten

In heel Nederland zijn er twintig gemeenten waar mensen uit Suriname de grootste groep migranten vormen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek die het Algemeen Dagblad heeft geanalyseerd.

Surinamers vormen de grootste groep migranten in de gemeenten Den Haag – Rotterdam – Zoetermeer en omgeving.

In de gemeente Amsterdam zijn Marokkanen de grootste groep migranten, maar in de randgemeenten Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Diemen zijn Surinamers weer de grootste groep. In die regio zijn Surinamers de grootste groep in Almere (meer dan 25.000 personen) en Lelystad.

Een opvallende plek waar de grootste groep migranten Surinaams is, is de gemeente Midden-Groningen, waar bijna 1.400 personen Suriname als herkomstland hebben.