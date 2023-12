Rijbewijs automobiliste ingevorderd na fatale aanrijding Franchepanestraat

De Surinaamse politie heeft het rijbewijs van de 52-jarige autobestuurster J.F. ingevorderd, hangende het onderzoek naar de aanrijding van afgelopen zaterdag, waarbij de 51-jarige inzittende Jennifer Sriram om het leven kwam.

Volgens het Korps Politie Suriname is duidelijk dat automobiliste J.F. de veroorzaker is van het ongeval. De vrouw maakte namelijk een rechtse bocht naar de inrit van een supermarkt en verleende daarbij geen voorrang aan het recht doorgaand verkeer.

Zij doorkruiste hierdoor haar tegenligger, met als gevolg de zware aanrijding. Jennifer die in de auto op de achter zitting was, liep daarbij zwaar letsels op en raakte bekneld in het voertuig.

Met behulp van de Surinaamse brandweer werd het verkeersslachtoffer dat geen teken van leven meer vertoonde uit het voertuig gehaald meldt de politie.

Haar ontzielde lichaam is in opdracht van het Openbaar Ministerie ter obductie door de politie in beslag genomen.